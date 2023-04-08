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8 апреля, 11:05

ВС РФ уничтожили САУ "Акация" и до 60 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

За сутки в ходе специальной военной операции ВС РФ на Херсонском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" ВСУ, а также живую силу противника. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", — уточнил он.

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Ранее Лайф писал о том, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделений теробороны Вооружённых сил Украины в Херсонской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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