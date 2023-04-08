Искусственный интеллект научился взламывать большинство паролей меньше чем за сутки

Компания по кибербезопасности Home Security Heroes опубликовала исследование, в котором проверялась способность программы с искусственным интеллектом (ИИ) взламывать пароли. Эксперимент проводился с помощью инструмента PassGAN, нейросеть которого была обучена по списку из 15 миллионов несложных вариантов паролей. И, как оказалось, более половины из них были угаданы меньше чем за минуту.

"PassGAN на основе ИИ смог взломать 51% паролей менее чем за одну минуту, 65% — менее чем за час, 71% — менее чем за день и 81% — менее чем за месяц", — говорится в исследовании.

В связи с этим эксперты по кибербезопасности рекомендуют пользователям использовать сложные пароли. К примеру, если он будет состоять из 12 символов, включающих заглавные и строчные буквы, то PassGAN потребуется 289 лет для того, чтобы взломать его.