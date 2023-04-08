Тайвань заявил о приближении к острову самолётов и кораблей КНР
МО Тайваня сообщило о приближении к острову 42 самолётов и восьми кораблей КНР
За последние сутки военные Тайваня зафиксировали приближение свыше 40 самолётов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сводке Минобороны острова.
"К 11:00 (6:00 по мск) 8 апреля было обнаружено 42 самолёта и восемь кораблей НОАК", — сказано в сообщении.
В ведомстве утверждают, что 29 самолётов КНР пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, после чего вошли в опознавательную зону тайваньских средств ПВО. В заявлении также говорится, что Минобороны острова продолжает следить за ситуацией.
Как уже рассказывал Лайф, 8 апреля китайская армия начала военные учения в море у Тайваня. Власти КНР прямо заявили, что это предостережение тайваньским сепаратистам и тем, кто поддерживает их извне.
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