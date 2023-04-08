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8 апреля, 12:08

Тайвань заявил о приближении к острову самолётов и кораблей КНР

МО Тайваня сообщило о приближении к острову 42 самолётов и восьми кораблей КНР

За последние сутки военные Тайваня зафиксировали приближение свыше 40 самолётов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сводке Минобороны острова.

"К 11:00 (6:00 по мск) 8 апреля было обнаружено 42 самолёта и восемь кораблей НОАК", — сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что 29 самолётов КНР пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, после чего вошли в опознавательную зону тайваньских средств ПВО. В заявлении также говорится, что Минобороны острова продолжает следить за ситуацией.

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Как уже рассказывал Лайф, 8 апреля китайская армия начала военные учения в море у Тайваня. Власти КНР прямо заявили, что это предостережение тайваньским сепаратистам и тем, кто поддерживает их извне.

Обложка ©

Getty Images / VCG

Наталья Исакова
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