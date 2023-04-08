Тайвань заявил о приближении к острову самолётов и кораблей КНР

За последние сутки военные Тайваня зафиксировали приближение свыше 40 самолётов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сводке Минобороны острова.

"К 11:00 (6:00 по мск) 8 апреля было обнаружено 42 самолёта и восемь кораблей НОАК", — сказано в сообщении.

В ведомстве утверждают, что 29 самолётов КНР пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, после чего вошли в опознавательную зону тайваньских средств ПВО. В заявлении также говорится, что Минобороны острова продолжает следить за ситуацией.