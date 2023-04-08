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8 апреля, 13:00

В Берлине тысячи людей участвуют в пасхальном марше против поставок оружия Киеву

Тысячи человек в Берлине вышли на марш в преддверии католической Пасхи. Люди выступают против поставок оружия Украине и призывают решить конфликт дипломатическим путём. В общей сложности к акциям могут присоединиться жители 120 городов Германии.

В Берлине тысячи людей участвуют в пасхальном марше против поставок оружия Украине. Видео © Twitter / Ichbüze / Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Schumacher Elke Elisa

В немецкой столице протест начался на площади в районе Веддинг. Горожане несут флаги с изображением голубя мира. Кроме того, люди вышли на улицы с транспарантами, на которых написано: "США и НАТО — прочь с Украины" и "Никогда танки не приносят мира".

При этом перед началом шествия на сцене выступил человек, спевший песню "Пусть всегда будет солнце" на русском и немецком языках. Демонстранты подчёркивают, что на фоне расширения НАТО нужно соблюдать интересы безопасности РФ. Они призывают власти ФРГ поспособствовать проведению мирных переговоров Москвы и Киева. Горожане активно публикуют видео с марша, причём некоторые наблюдают за шествием с балконов.

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Ранее депутат Дагделен заявила о лжи канцлера ФРГ Шольца насчёт совместной с США отправки танков. По её словам, Берлин оказался в ситуации, когда вынужден поставлять Киеву свои боевые машины, а в Вашингтоне обещаний не выполняют.

Обложка ©

Twitter / Ichbüze

Никита Осипов
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