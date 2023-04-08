В Берлине тысячи людей участвуют в пасхальном марше против поставок оружия Киеву
Тысячи человек в Берлине вышли на марш в преддверии католической Пасхи. Люди выступают против поставок оружия Украине и призывают решить конфликт дипломатическим путём. В общей сложности к акциям могут присоединиться жители 120 городов Германии.
В Берлине тысячи людей участвуют в пасхальном марше против поставок оружия Украине. Видео © Twitter / Ichbüze / Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Schumacher Elke Elisa
В немецкой столице протест начался на площади в районе Веддинг. Горожане несут флаги с изображением голубя мира. Кроме того, люди вышли на улицы с транспарантами, на которых написано: "США и НАТО — прочь с Украины" и "Никогда танки не приносят мира".
При этом перед началом шествия на сцене выступил человек, спевший песню "Пусть всегда будет солнце" на русском и немецком языках. Демонстранты подчёркивают, что на фоне расширения НАТО нужно соблюдать интересы безопасности РФ. Они призывают власти ФРГ поспособствовать проведению мирных переговоров Москвы и Киева. Горожане активно публикуют видео с марша, причём некоторые наблюдают за шествием с балконов.
Ранее депутат Дагделен заявила о лжи канцлера ФРГ Шольца насчёт совместной с США отправки танков. По её словам, Берлин оказался в ситуации, когда вынужден поставлять Киеву свои боевые машины, а в Вашингтоне обещаний не выполняют.
Twitter / Ichbüze