В Берлине тысячи людей участвуют в пасхальном марше против поставок оружия Киеву

Тысячи человек в Берлине вышли на марш в преддверии католической Пасхи. Люди выступают против поставок оружия Украине и призывают решить конфликт дипломатическим путём. В общей сложности к акциям могут присоединиться жители 120 городов Германии.

В Берлине тысячи людей участвуют в пасхальном марше против поставок оружия Украине. Видео © Twitter / Ichbüze / Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Schumacher Elke Elisa

В немецкой столице протест начался на площади в районе Веддинг. Горожане несут флаги с изображением голубя мира. Кроме того, люди вышли на улицы с транспарантами, на которых написано: "США и НАТО — прочь с Украины" и "Никогда танки не приносят мира".