"Торпедо" одержало первую победу под руководством испанского тренера Клотета

Футбольный клуб "Торпедо" дома обыграл воронежский "Факел" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая проходила на московском стадионе "Лужники", завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились Илья Кухарчук (34-я минута) и Равиль Нетфуллин (90+1). Для игроков столичного клуба это уже третья победа в текущем сезоне РПЛ. ФК "Торпедо" провёл второй матч и одержал первую победу под руководством Жозепа Клотета. В дебютной для испанского наставника игре москвичи на выезде уступили "Ростову" со счётом 1:2.

Сейчас "Торпедо" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков. А "Факел" с 17 баллами расположился на 14-м месте.