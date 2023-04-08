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8 апреля, 13:16

"Торпедо" одержало первую победу под руководством испанского тренера Клотета

"Торпедо" дома обыграло "Факел" со счётом 2:0 в матче 22-го тура РПЛ

Футбольный клуб "Торпедо" дома обыграл воронежский "Факел" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая проходила на московском стадионе "Лужники", завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились Илья Кухарчук (34-я минута) и Равиль Нетфуллин (90+1). Для игроков столичного клуба это уже третья победа в текущем сезоне РПЛ. ФК "Торпедо" провёл второй матч и одержал первую победу под руководством Жозепа Клотета. В дебютной для испанского наставника игре москвичи на выезде уступили "Ростову" со счётом 1:2.

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Сейчас "Торпедо" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков. А "Факел" с 17 баллами расположился на 14-м месте.

Ранее стало известно, что бывший футболист юношеской сборной России Эдуард Багринцев получил гражданство Армении. Он рассказал, что паспорт уже готов. 20-летний игрок подчеркнул, что очень рад этому событию.

Обложка ©

t.me / torpedomoscow_fc

Иван Косицын
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