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8 апреля, 13:21

Москвич пришёл на курсы по криптовалюте, где его избили и ограбили на круглую сумму

Ученика курсов по криптовалюте в Москве избили и ограбили на 4 миллиона рублей

<p>Москвич, ограбленный на курсах по криптовалюте. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Москвич, ограбленный на курсах по криптовалюте. Обложка © Telegram / SHOT

Жителя Москвы ограбили более чем на четыре миллиона рублей на курсах по криптовалюте. По данным SHOT, инцидент произошёл в столичном районе Аэропорт.

Уточняется, что 21-летний молодой человек хотел увеличить накопления и записался на курсы криптоброкеров. Его попросили принести наличные на одну из лекций, и он выполнил требование.

Москвич явился на занятие с 53 тысячами долларов (примерно 4,2 миллиона рублей). В какой-то момент туда ворвались двое крупных мужчин, избили молодого человека и забрали деньги.

Задержанный по подозрению в ограблении ученика курсов по криптовалюте. Фото © Telegram / SHOT

Задержанный по подозрению в ограблении ученика курсов по криптовалюте. Фото © Telegram / SHOT

На данный момент известно, что один из нападавших задержан правоохранителями. При себе у него была лишь часть похищенного — примерно 129 тысяч рублей. Второго нападавшего ищут.

Житель Железногорска ограбил собутыльника ради достойных поминок кота

Житель Железногорска ограбил собутыльника ради достойных поминок кота

Ранее Лайф писал о том, что в Москве грабители вынесли из квартиры 81-летнего канадца антикварную вазу и полмиллиона рублей. При этом неизвестные не оставили никаких следов.

Илья Суриков
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