Москвич пришёл на курсы по криптовалюте, где его избили и ограбили на круглую сумму

Жителя Москвы ограбили более чем на четыре миллиона рублей на курсах по криптовалюте. По данным SHOT, инцидент произошёл в столичном районе Аэропорт.

Уточняется, что 21-летний молодой человек хотел увеличить накопления и записался на курсы криптоброкеров. Его попросили принести наличные на одну из лекций, и он выполнил требование.

Москвич явился на занятие с 53 тысячами долларов (примерно 4,2 миллиона рублей). В какой-то момент туда ворвались двое крупных мужчин, избили молодого человека и забрали деньги.

Задержанный по подозрению в ограблении ученика курсов по криптовалюте. Фото © Telegram / SHOT

На данный момент известно, что один из нападавших задержан правоохранителями. При себе у него была лишь часть похищенного — примерно 129 тысяч рублей. Второго нападавшего ищут.