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8 апреля, 13:33

Президент Туркменистана отменил визит в Таджикистан из-за смерти бабушки

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отложил официальный визит в Таджикистан в связи со смертью бабушки. Об этом сообщает агентство Asia-Plus со ссылкой на информацию пресс-службы главы Таджикистана.

Огулабат Бердымухамедова, мать председателя Халк Маслахаты (Народного совета) республики Гурбангулы Бердымухамедова, скончалась в возрасте 85 лет. Таджикский лидер Эмомали Рахмон направил соболезнования экс-президенту Туркменистана в связи со смертью его матери.

Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал национальным лидером

Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал национальным лидером

Визит Сердара Бердымухамедова был запланирован на 10–11 апреля, но теперь сдвинут на неопределённый срок. Также отменены первое заседание Делового совета Таджикистана и Туркменистана, намеченное на субботу, 8 апреля, и бизнес-форум предпринимателей обеих стран, который должен был состояться в воскресенье.

Ранее сообщалось, что известный японский композитор Рюити Сакамото умер в возрасте 71 года. Он боролся с раком, а в июне 2022 года рассказал, что болезнь уже на четвёртой стадии.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Иван Косицын
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