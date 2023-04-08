Президент Туркменистана отменил визит в Таджикистан из-за смерти бабушки

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отложил официальный визит в Таджикистан в связи со смертью бабушки. Об этом сообщает агентство Asia-Plus со ссылкой на информацию пресс-службы главы Таджикистана.

Огулабат Бердымухамедова, мать председателя Халк Маслахаты (Народного совета) республики Гурбангулы Бердымухамедова, скончалась в возрасте 85 лет. Таджикский лидер Эмомали Рахмон направил соболезнования экс-президенту Туркменистана в связи со смертью его матери.

Визит Сердара Бердымухамедова был запланирован на 10–11 апреля, но теперь сдвинут на неопределённый срок. Также отменены первое заседание Делового совета Таджикистана и Туркменистана, намеченное на субботу, 8 апреля, и бизнес-форум предпринимателей обеих стран, который должен был состояться в воскресенье.