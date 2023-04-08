Иосиф Пригожин рассказал, с чем могло быть связано ухудшение его состояния на съёмках

Состояние продюсера Иосифа Пригожина, которому стало плохо на съёмках, улучшилось. Он считает, что плохое самочувствие было связано с перенесённым коронавирусом.

"Чувствую себя уже лучше. Мне вовремя оказали помощь, приехала скорая. Благодарю всех сотрудников проекта "Звёзды сошлись", которые вызвали скорую", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Продюсер добавил, что сам изначально не хотел приезда медиков, но всё же их помощь была полезна. По его словам, коллеги забили тревогу, поскольку заподозрили у него инсульт. Пригожин отметил, что посетил частную больницу и сделал дообследование. Ухудшение самочувствия он считает побочным явлением ковида.

По словам Пригожина, он доверяет московским врачам и не намерен ехать за границу на лечение. Ранее ему стало плохо во время съёмок из-за давления. Приехавшие сотрудники скорой помощи нормализовали ситуацию.