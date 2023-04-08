Иосиф Пригожин рассказал, с чем могло быть связано ухудшение его состояния на съёмках
Состояние Иосифа Пригожина улучшилось после инцидента на съёмках
Состояние продюсера Иосифа Пригожина, которому стало плохо на съёмках, улучшилось. Он считает, что плохое самочувствие было связано с перенесённым коронавирусом.
"Чувствую себя уже лучше. Мне вовремя оказали помощь, приехала скорая. Благодарю всех сотрудников проекта "Звёзды сошлись", которые вызвали скорую", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Продюсер добавил, что сам изначально не хотел приезда медиков, но всё же их помощь была полезна. По его словам, коллеги забили тревогу, поскольку заподозрили у него инсульт. Пригожин отметил, что посетил частную больницу и сделал дообследование. Ухудшение самочувствия он считает побочным явлением ковида.
По словам Пригожина, он доверяет московским врачам и не намерен ехать за границу на лечение. Ранее ему стало плохо во время съёмок из-за давления. Приехавшие сотрудники скорой помощи нормализовали ситуацию.
Ранее Лайф писал, что на съёмочной площадке передачи "Звёзды сошлись" стало плохо продюсеру Иосифу Пригожину. Ему даже пришлось вызвать скорую.
Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов