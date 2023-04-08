ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 14:57

США перебросили на Ближний Восток атомную подлодку, оснащённую "Томагавками"

Reuters: США перебросили на Ближний Восток атомную подводную лодку

ВМС США перебросили атомную подводную лодку Florida класса "Огайо" в регион Ближнего Востока. Об этом сообщает агентство Reuters.

Субмарина оснащена крылатыми ракетами Tomahawk, способными нести ядерные боеголовки. Атомная подлодка, базировавшаяся в Джорджии, ранее пересекла Суэцкий канал. Как рассказали представители Пятого флота США, подлодку перебросили для обеспечения стабильности и безопасности в этом регионе.

Как утверждается, переброска произошла на фоне роста напряжённости в отношениях между США и Ираном. Американские военные редко раскрывают местоположение собственных атомных подлодок и направляют их на патрулирование в Ближневосточный регион.

"Впервые за десятилетие": В Индии оценили манёвр России, способный разозлить США

"Впервые за десятилетие": В Индии оценили манёвр России, способный разозлить США

Ранее сообщалось, что за последние сутки военные Тайваня зафиксировали приближение 42 самолётов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В Минобороны острова утверждают, что 29 воздушных судов КНР пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, после чего вошли в опознавательную зону тайваньских средств ПВО.

Обложка ©

Wikipedia

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров