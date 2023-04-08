США перебросили на Ближний Восток атомную подлодку, оснащённую "Томагавками"

ВМС США перебросили атомную подводную лодку Florida класса "Огайо" в регион Ближнего Востока. Об этом сообщает агентство Reuters.

Субмарина оснащена крылатыми ракетами Tomahawk, способными нести ядерные боеголовки. Атомная подлодка, базировавшаяся в Джорджии, ранее пересекла Суэцкий канал. Как рассказали представители Пятого флота США, подлодку перебросили для обеспечения стабильности и безопасности в этом регионе.

Как утверждается, переброска произошла на фоне роста напряжённости в отношениях между США и Ираном. Американские военные редко раскрывают местоположение собственных атомных подлодок и направляют их на патрулирование в Ближневосточный регион.