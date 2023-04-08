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8 апреля, 15:20

Мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию мощи 80 святых

<p>Мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию мощи 80 святых. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/DPSUkr/10459" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДПСУ | Держприкордонслужба</a></p>

Мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию мощи 80 святых. Обложка © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

Мужчина попытался вывезти в Молдавию мощи 80 святых и церковную утварь, однако ему помешали украинские таможенники. Об этом заявили в погранслужбе Незалежной.

  • Предметы, которые мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию. Фото © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба
    Предметы, которые мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию. Фото © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба
  • Предметы, которые мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию. Фото © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба
    Предметы, которые мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию. Фото © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба
  • Предметы, которые мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию. Фото © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба
    Предметы, которые мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию. Фото © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

Предметы, которые мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию. Фото © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

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"В пункте пропуска Табаки пограничники с таможенниками выявили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой. Все предметы по поручению друга молдаванин пытался вывезти в храм Покрова Пресвятой Богородицы якобы на праздник", — сказано в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Примечательно, что из-за неаккуратной перевозки ковчега мощевики выпали из своих мест. Об инциденте пограничники рассказали полицейским и сотрудникам Службы безопасности Украины.

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Ранее Лайф писал, что офицеры СБУ сыграли в настольный футбол мощами святых из Киево-Печерской лавры. Видео распространилось по Сети.

Никита Осипов
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