Мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию мощи 80 святых

Мужчина попытался вывезти в Молдавию мощи 80 святых и церковную утварь, однако ему помешали украинские таможенники. Об этом заявили в погранслужбе Незалежной.







"В пункте пропуска Табаки пограничники с таможенниками выявили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой. Все предметы по поручению друга молдаванин пытался вывезти в храм Покрова Пресвятой Богородицы якобы на праздник", — сказано в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Примечательно, что из-за неаккуратной перевозки ковчега мощевики выпали из своих мест. Об инциденте пограничники рассказали полицейским и сотрудникам Службы безопасности Украины.