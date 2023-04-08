Мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию мощи 80 святых
Мужчина попытался вывезти с Украины в Молдавию мощи 80 святых. Обложка © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба
Мужчина попытался вывезти в Молдавию мощи 80 святых и церковную утварь, однако ему помешали украинские таможенники. Об этом заявили в погранслужбе Незалежной.
"В пункте пропуска Табаки пограничники с таможенниками выявили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой. Все предметы по поручению друга молдаванин пытался вывезти в храм Покрова Пресвятой Богородицы якобы на праздник", — сказано в заявлении ведомства в телеграм-канале.
Примечательно, что из-за неаккуратной перевозки ковчега мощевики выпали из своих мест. Об инциденте пограничники рассказали полицейским и сотрудникам Службы безопасности Украины.
Ранее Лайф писал, что офицеры СБУ сыграли в настольный футбол мощами святых из Киево-Печерской лавры. Видео распространилось по Сети.