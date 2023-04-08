В Петербурге на территории дамбы спасли исхудавшего тюленёнка

В Центр спасения на территории петербургского Водоканала в посёлке Репино поступил первый за эту весну маленький пациент. В субботу, 8 апреля, житель Северной столицы заметил на территории дамбы сильно исхудавшего серого тюленёнка и сразу же позвонил на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы, чтобы вызвать подмогу. Если бы малыш уполз от людей, скорее всего, он уже не выжил бы.

Первое кормление исхудавшего тюленёнка. Видео © Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга

"Вес детёныша всего 15 килограммов, а в начале самостоятельной жизни малыш должен весить более 40 килограммов. Только с такой массой он не мёрзнет в холодной воде и может учиться охоте на рыбу", — говорится в сообщении пресс-службе Водоканала Санкт-Петербурга.

Сейчас тюлень находится под пристальным присмотром ветеринаров, в ближайшие дни специалисты Фонда друзей балтийской нерпы будут помогать детёнышу освоиться.

