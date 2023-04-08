"Его авторитет — пример всем мужчинам": Жуков трогательно поздравил Акинфеева с 37-летием

Певец Сергей Жуков трогательно поздравил с днём рождения давнего друга — бессменного вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Напомним, 8 апреля голкипер отмечает 37-летие.

"Могу пожелать Игорю крепкого здоровья, потому что это единственное, без чего всё остальное невозможно. Его абсолютный авторитет как в команде, так и среди друзей и близких. Это замечательный пример всем мужчинам", — сказал Жуков в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Экс-солист группы "Руки вверх!" также выразил уверенность, что впереди у Акинфеева счастливое будущее, в котором он будет воспитывать детей и поколение молодых футболистов. К слову, с известным футболистом Жукова уже давно связывают не просто дружеские отношения: в 2009 году Акинфеев стал крёстным отцом дочери артиста.