"Его авторитет — пример всем мужчинам": Жуков трогательно поздравил Акинфеева с 37-летием
Жуков поздравил Акинфеева с 37-летием и указал на его абсолютный авторитет
Акинфеев с Жуковым дружат уже более 10 лет. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / sezhukov
Певец Сергей Жуков трогательно поздравил с днём рождения давнего друга — бессменного вратаря и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева. Напомним, 8 апреля голкипер отмечает 37-летие.
"Могу пожелать Игорю крепкого здоровья, потому что это единственное, без чего всё остальное невозможно. Его абсолютный авторитет как в команде, так и среди друзей и близких. Это замечательный пример всем мужчинам", — сказал Жуков в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
Экс-солист группы "Руки вверх!" также выразил уверенность, что впереди у Акинфеева счастливое будущее, в котором он будет воспитывать детей и поколение молодых футболистов. К слову, с известным футболистом Жукова уже давно связывают не просто дружеские отношения: в 2009 году Акинфеев стал крёстным отцом дочери артиста.
А ранее Акинфеев заявлял, что не желает менять Лигу чемпионов на турниры в Азиатской конфедерации футбола. Он надеется на нормализацию ситуации, но окончательное решение в любом случае остаётся за РФС.