После обысков в центре Санкт-Петербурга закрыли десять баров

В центре Санкт-Петербурга закрыли десять из тринадцати баров, в которые пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

"Проверено 13 заведений. Из них десять закрыты", — цитирует ведомство агентство.

Заведения закрыли по уголовному делу о продаже алкоголя несовершеннолетним. Во время проверок полицейские выявили там нетрезвого 16-летнего подростка. По этому факту возбудили административное дело, а юношу передали его законным представителям. Также в отделение полиции забрали семь посетителей ночных клубов за нарушение общественного порядка.

В рейде принимали участие полицейские, росгвардейцы, сотрудники Следкома, ППС, Госавтоинспекции, а также подразделений по делам несовершеннолетних.