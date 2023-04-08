После обысков в центре Санкт-Петербурга закрыли десять баров
В центре Санкт-Петербурга закрыли десять из тринадцати баров, в которые пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
"Проверено 13 заведений. Из них десять закрыты", — цитирует ведомство агентство.
Заведения закрыли по уголовному делу о продаже алкоголя несовершеннолетним. Во время проверок полицейские выявили там нетрезвого 16-летнего подростка. По этому факту возбудили административное дело, а юношу передали его законным представителям. Также в отделение полиции забрали семь посетителей ночных клубов за нарушение общественного порядка.
В рейде принимали участие полицейские, росгвардейцы, сотрудники Следкома, ППС, Госавтоинспекции, а также подразделений по делам несовершеннолетних.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники СК совместно с полицией и Росгвардией пришли с обысками в 13 баров в центре города. Причиной обысков стало мартовское дело о продаже алкоголя несовершеннолетним: в феврале в Интернете появилось объявление о вечеринке в одном из заведений с возрастным ограничением 16+.
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