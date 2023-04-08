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8 апреля, 16:52

Тренер "Крыльев" назвал поход игроков в церковь после игры с ЦСКА личным делом

Посещение футболистами и тренерами "Крыльев Советов" церкви после поражения от ЦСКА — это их личное дело. Об этом заявил главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин.

"Это наше внутреннее дело. Личное дело каждого футболиста. Не хотел бы об этом говорить", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Напомним, 5 апреля самарский футбольный клуб "Крылья Советов" проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:1 в ответном матче полуфинала "Пути РПЛ" Fonbet Кубка России. Команда потерпела четыре поражения и три раза сыграла вничью в последних семи матчах. После этого СМИ сообщили, что "Крылья" почти всей командой посетили одну из московских церквей 6 апреля — в православный праздник Благовещение.

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Ранее полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня рассказал, что игроков команды сильно расстроило поражение от ЦСКА.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Илья Суриков
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