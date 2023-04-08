"Они живут в Америке": Украинский журналист Гордон "отмазал" сыновей, которые до сих пор не на фронте

Известный русофобской позицией украинский журналист Дмитрий Гордон* объяснил, почему трое его сыновей до сих пор не вступили в ряды ВСУ. С его слов, у старшего наследника диагностирована "очень тяжёлая" болезнь, а другие сыновья 55-летнего Гордона вообще уже давно живут в США, и один из них имеет американское гражданство.

Гордон "отмазал" сыновей, которые не воюют за Украину. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

"У старшего заболевание очень тяжёлое, с которым не то что на фронт — жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей, они оба рождены не в Украине, они давно живут в Америке. Лео у меня гражданин США", — заявил Гордон в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм".

Жили ли сыновья киевского пропагандиста когда-нибудь на Украине, он так и не уточнил. При этом ранее Гордон заявлял, что сам не может вступить в ряды ВСУ, потому что закон не позволяет, ведь он многодетный отец. Согласно данным из открытых источников, у него семеро детей, в браке он был дважды.

А пока известный журналист прикрывает сыновей, некоторые простые украинцы пытаются бежать из страны любыми способами — иногда даже на надувных матрасах. Ранее группа граждан Незалежной пыталась так уплыть в Румынию, однако замысел беглецов пресекли пограничники. Что ожидает задержанных, пока неизвестно. Вероятнее всего, они либо будут привлечены к уголовной ответственности, либо их мобилизуют.