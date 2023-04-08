Патриарх Кирилл освятил вербу в храме Христа Спасителя

А сегодня, 8 апреля, православные празднуют Лазареву субботу. В этот день верующие чтут память о воскрешении Христом благочестивого Лазаря. Интересно заметить, что конкретной даты у этого святого праздника нет: он всегда отмечается в разные дни, но точно выпадает на шестую неделю Великого поста. Что это за праздник, что можно и чего нельзя верующим в этот день — читайте в материале Лайфа.