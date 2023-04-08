ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 17:14

Патриарх Кирилл освятил вербу в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя в Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил ветви вербы. Обряд проведён в субботу, накануне праздника Вход Господень в Иерусалим, который в народе называют Вербным воскресеньем.

На службу в храме собрались сотни людей. Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение.

Как освящать и можно ли выбрасывать вербу после праздника: советы россиянам

Как освящать и можно ли выбрасывать вербу после праздника: советы россиянам

А сегодня, 8 апреля, православные празднуют Лазареву субботу. В этот день верующие чтут память о воскрешении Христом благочестивого Лазаря. Интересно заметить, что конкретной даты у этого святого праздника нет: он всегда отмечается в разные дни, но точно выпадает на шестую неделю Великого поста. Что это за праздник, что можно и чего нельзя верующим в этот день — читайте в материале Лайфа.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
  • Новости
  • Религия
  • Патриарх Кирилл
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров