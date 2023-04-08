Кадыров сообщил о ликвидации крупной группы украинских военных в ЛНР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в ЛНР крупной группы украинских военных. Спецоперация прошла между населёнными пунктами Кременная и Белогоровка. Также часть солдат ВСУ взяты в плен.

"Спецназ "Ахмат" вместе с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса под командованием дорогого брата Апты Алаудинова провёл блестящую спецоперацию между населёнными пунктами Кременная и Белогоровка. В результате нашим бойцам удалось ликвидировать крупную группу противника, а часть — взять в плен", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Чечни также опубликовал видеорассказ одного из пленных: военнослужащий национальной гвардии Украины рассказал, как во время сильного обстрела бросил оружие и оказался на чужих позициях, где его и взяли в плен. При этом российские военные оказали украинцу медицинскую помощь, так как он обморозил ноги.

Военнослужащий ВСУ рассказал, как попал в плен. Видео © Телеграм-канал Рамзана Кадырова