Топор чуть не разрубил голову москвичу и точно разрушил мужскую дружбу

В Москве мужчина во время ссоры ударил 45-летнего приятеля топором по голове. Сейчас пострадавший находится в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского с травмой мозга. Видео потасовки опубликовал SHOT.

В Москве мужчина во время ссоры ударил 45-летнего приятеля топором по голове. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё случилось в Беринговом проезде в Свиблове. Друзья вечером вышли во двор и стали разговаривать, но, вероятно, беседа зашла в тупик. В какой-то момент мужчины начали драться и один из них применил своё "оружие". На кадрах запечатлено, как "приятелей" пытается разнять прохожий.