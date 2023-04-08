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8 апреля, 19:01

Топор чуть не разрубил голову москвичу и точно разрушил мужскую дружбу

Москвич ударил 45-летнего приятеля топором по голове во время ссоры

В Москве мужчина во время ссоры ударил 45-летнего приятеля топором по голове. Сейчас пострадавший находится в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского с травмой мозга. Видео потасовки опубликовал SHOT.

В Москве мужчина во время ссоры ударил 45-летнего приятеля топором по голове. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё случилось в Беринговом проезде в Свиблове. Друзья вечером вышли во двор и стали разговаривать, но, вероятно, беседа зашла в тупик. В какой-то момент мужчины начали драться и один из них применил своё "оружие". На кадрах запечатлено, как "приятелей" пытается разнять прохожий.

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А ранее пьяный и обидчивый житель города Серова Свердловской области напал с топором на фельдшера скорой помощи за то, что медик отказался его госпитализировать. Теперь дебошира будут судить.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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