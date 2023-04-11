Соцфонд: Подтвердить основной вид экономической деятельности нужно до 17 апреля

Подтвердить основной вид экономической деятельности (ОВЭД) работодатели могут не позднее 17 апреля. Компаниям и их обособленным подразделениям нужно представить в Социальный фонд РФ сведения по результатам работы за 2022 год.

"Речь идёт об организациях, зарегистрированных в качестве страхователя в 2022 году и ранее. Если организация зарегистрирована в текущем году, то подтверждать основной вид деятельности не требуется", — уточняет пресс-служба ведомства.

Работодателям необходимо направить заявление по новой форме. Также требуются справка – подтверждение ОВЭД и копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год, при этом последнее не нужно предоставлять субъектам малого предпринимательства. Документы в электронном виде получится отправить, в частности, через "Госуслуги" и личный кабинет страхователя на странице Соцфонда. А бумажные можно показать в отделении СФР и МФЦ.

В Соцфонде напомнили, что подтверждение основного вида экономической деятельности нужно для определения размера тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Чем выше класс риска, к которому относится ОВЭД, тем больше ставка взноса.