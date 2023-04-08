Танки Израиля обстреляли район Сирии, откуда были выпущены ракеты
Израильские танки обстреляли сирийский район, откуда было выпущено несколько ракет в сторону Голанских высот. Об этом сообщает телеканал "Скай ньюс – Арабия".
Перед этим Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала запуск трёх ракет с территории Сирии, одна из них упала в незаселённой местности на Голанских высотах. Силы ПВО для перехвата задействованы не были.
Сирийские Голаны захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили суверенитет над этой территорией.
Ранее Лайф писал, что с территории Сирии были выпущены три ракеты в направлении Голанских высот, расположенных на границе сирийской провинции Эль-Кунейтра. Две упали на территории Иордании, одна долетела до Голан.
Wikipedia / Bukvoed