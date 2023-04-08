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8 апреля, 19:58

Танки Израиля обстреляли район Сирии, откуда были выпущены ракеты

Израильские танки обстреляли сирийский район, откуда было выпущено несколько ракет в сторону Голанских высот. Об этом сообщает телеканал "Скай ньюс – Арабия".

Перед этим Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала запуск трёх ракет с территории Сирии, одна из них упала в незаселённой местности на Голанских высотах. Силы ПВО для перехвата задействованы не были.

Сирийские Голаны захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили суверенитет над этой территорией.

Два человека погибли после авиаударов Израиля по окрестностям Дамаска и югу Сирии

Два человека погибли после авиаударов Израиля по окрестностям Дамаска и югу Сирии

Ранее Лайф писал, что с территории Сирии были выпущены три ракеты в направлении Голанских высот, расположенных на границе сирийской провинции Эль-Кунейтра. Две упали на территории Иордании, одна долетела до Голан.

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Wikipedia / Bukvoed

Андрей Григорьев
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