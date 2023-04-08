Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса

В возрасте 103 лет скончался последний из прокуроров Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его сына.

Как отмечает телеканал, Ференцу было 27 лет, когда он принимал участие в том историческом событии. После завершения трибунала он принимал участие во взыскании компенсаций для жертв холокоста.