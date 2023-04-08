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8 апреля, 20:18

Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса

В возрасте 103 лет умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса Ференц

<p>Бенджамин Ференц. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%91%D0%B5%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Benjamin_Ferencz_-_Chief_Prosecutor_in_1947_Einsatzgruppen_Trial_-_In_Courtroom_600_Where_Nuremberg_Trials_Were_Held_-_Palace_of_Justice_-_Nuremberg-Nurnberg_-_Germany_-_02.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Adam Jones, Ph.D..</a></p>

Бенджамин Ференц. Фото © Wikipedia / Adam Jones, Ph.D..

В возрасте 103 лет скончался последний из прокуроров Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его сына.

Как отмечает телеканал, Ференцу было 27 лет, когда он принимал участие в том историческом событии. После завершения трибунала он принимал участие во взыскании компенсаций для жертв холокоста.

Доктор Смерть: История самого знаменитого злодея в белом халате

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Как сообщал Лайф, материалы о геноциде народа СССР в период Великой Отечественной войны войдут в обновлённый курс истории в вузах. В него включат материалы о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах.

Андрей Григорьев
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