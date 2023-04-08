Киев возмутило участие мальчика из России в крестном ходе от Ватикана

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко выразил сожаление из-за решения Ватикана пригласить для участия в крестном ходе мальчиков с Украины и из России. Подростки приняли участие в традиционной предпасхальной молитве.

Николенко дал понять, что Киев пытался убедить Ватикан отказаться от такого жеста, но к его голосу не прислушались. По версии властей Украины, Ватикан тем самым попытался "приравнять жертву и агрессора".

"Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой моральности, дискредитирует концепцию мира и братства", — говорится в комментарии Николенко.

МИД Украины считает, что совместная молитва мальчиков с Украины и из России "не способствует примирению". По мнению Киева, мир может наступить "только после победы Украины".