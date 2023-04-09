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8 апреля, 21:39

Учёные из США нашли способ сократить биологический возраст

Особая диета и физкультура сокращают биологический возраст, обнаружили учёные

Диета, поддерживающая метилирование, а также физическая культура способны сократить биологический возраст человека за восемь недель. Об этом заявили американские учёные из Института функциональной медицины. Их исследования опубликованы в журнале Aging.

В исследовании участвовали мужчины в возрасте от 50 до 72 лет. На протяжении восьми недель они соблюдали диету, которая поддерживает метилирование — процесс изменения молекулы ДНК. Это предполагало употребление продуктов, богатых фолатами, бетаином, витаминами А и С. К тому же участников исследования консультировали по режиму сна и необходимым физнагрузкам.

Биологический возраст оценивали по методу Horvath DNAmAge, используя образцы крови. В итоге у испытуемых он снизился на 3,23 по сравнению с контрольной группой людей, которые жили в привычном режиме.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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