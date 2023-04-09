Православные христиане встречают Вербное воскресенье
В это воскресенье Русская православная церковь (РПЦ) отмечает один из 12 основных церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим. Более известное название этого праздника — Вербное воскресенье. Он наступает за неделю до Пасхи, после него начинается Страстная неделя.
Вход Господень в Иерусалим — одно из самых важных событий последних дней жизни Спасителя на земле. Как заявил патриарх Кирилл, Христос во время своего входа в Иерусалим явил "нечто, что превосходит всякое человеческое разумение" и "что невозможно объяснить просто скромностью". Во время проповеди по случаю праздника патриарх выступил с обращением, напомнив о смысле этого дня. Он отметил, что Иисус скромно въехал в Иерусалим на обычном осле как простой человек своего времени. Его встречали криками "Осанна! Да здравствует сын Давидов", срывая с себя одежды, постилая их под ноги Спасителя, срезая с деревьев ветви и бросая их ему под ноги. Спаситель своим смирением свидетельствовал, что всё, что люди так ценят в обычной жизни, не имеет ценности в очах Бога, добавил предстоятель РПЦ.
"Это иная точка отсчёта, это иной угол зрения, это иная система ценностей", — цитирует ТАСС патриарха Кирилла.
В Вербное воскресенье верующим в церквях раздают распустившиеся вербные ветви. Их принято хранить в течение всего года, украшая иконы в доме. В России они заменяют пальмовые ветви, которыми жители Иерусалима приветствовали Христа.
Ранее Лайф писал о том, что в Санкт-Петербурге в Вербное воскресенье состоится праздничный крестный ход вокруг Исаакиевского собора с участием детей и взрослых.
ТАСС / Щербак Александр