Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим — одно из самых важных событий последних дней жизни Спасителя на земле. Как заявил патриарх Кирилл, Христос во время своего входа в Иерусалим явил "нечто, что превосходит всякое человеческое разумение" и "что невозможно объяснить просто скромностью". Во время проповеди по случаю праздника патриарх выступил с обращением, напомнив о смысле этого дня. Он отметил, что Иисус скромно въехал в Иерусалим на обычном осле как простой человек своего времени. Его встречали криками "Осанна! Да здравствует сын Давидов", срывая с себя одежды, постилая их под ноги Спасителя, срезая с деревьев ветви и бросая их ему под ноги. Спаситель своим смирением свидетельствовал, что всё, что люди так ценят в обычной жизни, не имеет ценности в очах Бога, добавил предстоятель РПЦ.