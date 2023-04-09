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8 апреля, 22:27

"Ты кто такой?": В Киеве прохожий выпустил очередь из автомата по магазину

В Киеве неизвестный обстрелял магазин из автомата Калашникова

В Киеве неизвестный с автоматом Калашникова открыл огонь по одному из магазинов. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Политика страны", видно, что перед этим у него случился конфликт с кем-то из находившихся в здании.

Неизвестный с автоматом обстрелял магазин в Киеве. Видео © Telegram / "Политика страны"

При этом стрелок спорит и с мужчиной, который в тот момент стоял неподалёку. Видимо, каких-то непримиримых противоречий между ними не возникло, так как стрелок им особо не заинтересовался, чего не скажешь об объекте его агрессии, в сторону которого было выпущено несколько коротких очередей.

"Понял?" задал он вопрос собеседнику и, уходя, сказал, что тот "такой же, как они".

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Ранее в Великом Новгороде двое водителей устроили разборку со стрельбой прямо на дороге на глазах у прохожих.

Обложка ©

Telegram / "Политика страны"

Анатолий Симоненко
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