"Ты кто такой?": В Киеве прохожий выпустил очередь из автомата по магазину

В Киеве неизвестный с автоматом Калашникова открыл огонь по одному из магазинов. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Политика страны", видно, что перед этим у него случился конфликт с кем-то из находившихся в здании.

Неизвестный с автоматом обстрелял магазин в Киеве. Видео © Telegram / "Политика страны"

При этом стрелок спорит и с мужчиной, который в тот момент стоял неподалёку. Видимо, каких-то непримиримых противоречий между ними не возникло, так как стрелок им особо не заинтересовался, чего не скажешь об объекте его агрессии, в сторону которого было выпущено несколько коротких очередей.

"Понял?" — задал он вопрос собеседнику и, уходя, сказал, что тот "такой же, как они".