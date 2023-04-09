"Ведёт" сотни объектов: Опубликовано видео с новейшей российской РЛС "Ниобий"
Минобороны показало видео работы новейшей РЛС "Ниобий"
Минобороны России опубликовало видео работы перспективной радиолокационной станции (РЛС) "Ниобий". Она уже применяется в ходе специальной военной операции.
Работа расчётов РЛС "Ниобий". Видео © Минобороны РФ
В оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны каждый день отражают атаки противника. ВСУ применяют беспилотники, баллистические ракеты, реактивные системы залпового огня.
"Вовремя реагировать на такие угрозы помогают современные радиолокационные комплексы и станции, одна из которых РЛС "Ниобий", — отметили в Минобороны РФ.
Система "Ниобий" поступила на вооружение в начале прошлого года. Она позволяет "видеть" не только самолёты и вертолёты, но и небольшие беспилотники из композитных материалов.
Эта РЛС сканирует небо в радиусе 500 километров, одновременно "ведёт" сотни объектов, причём сама определяет их тип и государственную принадлежность.
Лайф рассказывал, что ранее ВСУ обстреляли Мелитополь ракетами HIMARS. Как сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, все шесть снарядов были сбиты.
Минобороны РФ