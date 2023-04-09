Минобороны России опубликовало видео работы перспективной радиолокационной станции (РЛС) "Ниобий". Она уже применяется в ходе специальной военной операции.

Работа расчётов РЛС "Ниобий". Видео © Минобороны РФ

В оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны каждый день отражают атаки противника. ВСУ применяют беспилотники, баллистические ракеты, реактивные системы залпового огня.

"Вовремя реагировать на такие угрозы помогают современные радиолокационные комплексы и станции, одна из которых РЛС "Ниобий", — отметили в Минобороны РФ.

Система "Ниобий" поступила на вооружение в начале прошлого года. Она позволяет "видеть" не только самолёты и вертолёты, но и небольшие беспилотники из композитных материалов.

Эта РЛС сканирует небо в радиусе 500 километров, одновременно "ведёт" сотни объектов, причём сама определяет их тип и государственную принадлежность.