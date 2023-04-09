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9 апреля, 00:56

В Марселе обрушился жилой дом

<p>В Марселе обрушился жилой дом. Фото © Twitte / Mediavenir</p>

В Марселе обрушился жилой дом. Фото © Twitte / Mediavenir

В Марселе произошло обрушение жилого дома. Это случилось ночью в центре города, рассказал мэр Бенуа Пайян в "Твиттере".

Последствия обрушения жилого дома в Марселе. Видео © Twitter / Aurelien1335 / naymerys / ahmed6120

"Обрушение жилого дома на улице Тиволи в 5-м округе. Работают спасательные службы", — отметил он.

Мэр Марселя призвал жителей и гостей города избегать посещения района ЧП. Причина обрушения пока не раскрывается. В соцсетях люди публикуют видео с улицей, заваленной обломками здания и пылью, поднявшейся при обрушении. Слышны сирены машин экстренных служб.

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Как рассказывал Лайф, ранее в американском Белвидире во время концерта группы Morbid Angel на зрителей рухнула крыша. Это случилось из-за сильнейшего ветра.

Андрей Григорьев
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