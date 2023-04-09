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9 апреля, 02:15

В Эстонии придумали себе роль в передаче Киеву истребителей F-16

Глава МИД Эстонии Рейнсалу допустил возможность закупки F-16 для Украины

Власти Эстонии могут закупить истребители F-16, чтобы затем отправить их Киеву. По крайней мере, такого хода событий не исключает глава МИД прибалтийской республики Урмас Рейнсалу.

"Я думаю, это очень разумно", — заявил он в беседе с журналистами "Киев индепендент".

Министр уточнил, что сейчас у его страны таких самолётов нет.

Меж тем в Вашингтоне ранее заявляли об отсутствии планов на передачу F-16 Украине. Глава США Джо Байден отмечал, что такая помощь Киеву — это не приоритет для его страны. При этом в начале марта в США прибыли два украинских лётчика, чтобы обучиться управлению образцами западной ударной авиации, включая F-16.

На Украине призвали готовиться к приёму истребителей F-16

На Украине призвали готовиться к приёму истребителей F-16

Ранее в ВСУ пожаловались, что они слишком долго ждут передачи от Запада истребителей F-16 и что, пока идёт время, гибнут лётчики, которые могли бы освоить эту технику.

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Wikipedia / U.S. Air Force

Анатолий Симоненко
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