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9 апреля, 03:19

В Приморье появился новый поворот в деле о сгоревшем в авто мужчине

Два жителя Уссурийска задержаны по делу об останках человека в сгоревшем авто

<p>Сгоревший в Уссурийске автомобиль. Фото © Прокуратура Приморья</p>

Сгоревший в Уссурийске автомобиль. Фото © Прокуратура Приморья

В Приморском крае полиция задержала двух жителей Уссурийска, которые могут быть причастны к убийству мужчины. Останки последнего были найдены в сгоревшем авто в Уссурийске. Его личность установлена, по месту жительства жертвы проведены обыски и изъято некое "вещество бурого цвета".

Как сообщает СК РФ по Приморскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Речь идёт о произошедшем 7 апреля, когда правоохранители обнаружили брошенный сгоревший автомобиль Mazda с костными останками.

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Как рассказывал Лайф, сгоревший автомобиль с останками тела человека внутри был обнаружен в Уссурийске 7 апреля. Криминалисты выяснили, что погиб мужчина. Автомобиль сдавался в аренду.

Анатолий Симоненко
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