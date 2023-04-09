В Приморье появился новый поворот в деле о сгоревшем в авто мужчине
Два жителя Уссурийска задержаны по делу об останках человека в сгоревшем авто
Сгоревший в Уссурийске автомобиль. Фото © Прокуратура Приморья
В Приморском крае полиция задержала двух жителей Уссурийска, которые могут быть причастны к убийству мужчины. Останки последнего были найдены в сгоревшем авто в Уссурийске. Его личность установлена, по месту жительства жертвы проведены обыски и изъято некое "вещество бурого цвета".
Как сообщает СК РФ по Приморскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Речь идёт о произошедшем 7 апреля, когда правоохранители обнаружили брошенный сгоревший автомобиль Mazda с костными останками.
Как рассказывал Лайф, сгоревший автомобиль с останками тела человека внутри был обнаружен в Уссурийске 7 апреля. Криминалисты выяснили, что погиб мужчина. Автомобиль сдавался в аренду.