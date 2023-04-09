В Приморье появился новый поворот в деле о сгоревшем в авто мужчине

В Приморском крае полиция задержала двух жителей Уссурийска, которые могут быть причастны к убийству мужчины. Останки последнего были найдены в сгоревшем авто в Уссурийске. Его личность установлена, по месту жительства жертвы проведены обыски и изъято некое "вещество бурого цвета".