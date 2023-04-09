При обрушении дома в Марселе пострадали пять человек
Мэр Марселя: Пять человек пострадали при обрушении жилого дома в центре города
Последствия обрушения жилого дома в центре Марселя. Обложка © Twitter / naymerys
Как минимум пять человек пострадали в результате обрушения жилого дома во французском Марселе. Об этом сообщил мэр города Бенуа Пайян.
"Пять человек госпитализированы в состоянии, требующем относительной срочности оказания помощи", — сказал градоначальник в эфире телеканала BFM.
Пайян добавил, что поисково-спасательные работы невозможно начать из-за пожара и призвал готовиться к тому, что будут жертвы. Также существует риск обрушения соседнего здания.
Напомним, инцидент случился в центре города около 00:40 по местному времени (01:40 мск). По предварительным данным, обрушение дома произошло из-за взрыва. Его причина пока не установлена, однако местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о сильном запахе газа на месте происшествия.