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9 апреля, 05:11

При обрушении дома в Марселе пострадали пять человек

Мэр Марселя: Пять человек пострадали при обрушении жилого дома в центре города

<p>Последствия обрушения жилого дома в центре Марселя. Обложка © Twitter / naymerys</p>

Последствия обрушения жилого дома в центре Марселя. Обложка © Twitter / naymerys

Как минимум пять человек пострадали в результате обрушения жилого дома во французском Марселе. Об этом сообщил мэр города Бенуа Пайян.

"Пять человек госпитализированы в состоянии, требующем относительной срочности оказания помощи", — сказал градоначальник в эфире телеканала BFM.

Пайян добавил, что поисково-спасательные работы невозможно начать из-за пожара и призвал готовиться к тому, что будут жертвы. Также существует риск обрушения соседнего здания.

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Напомним, инцидент случился в центре города около 00:40 по местному времени (01:40 мск). По предварительным данным, обрушение дома произошло из-за взрыва. Его причина пока не установлена, однако местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о сильном запахе газа на месте происшествия.

Никита Никонов
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