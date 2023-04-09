При обрушении дома в Марселе пострадали пять человек

Как минимум пять человек пострадали в результате обрушения жилого дома во французском Марселе. Об этом сообщил мэр города Бенуа Пайян.

"Пять человек госпитализированы в состоянии, требующем относительной срочности оказания помощи", — сказал градоначальник в эфире телеканала BFM.

Пайян добавил, что поисково-спасательные работы невозможно начать из-за пожара и призвал готовиться к тому, что будут жертвы. Также существует риск обрушения соседнего здания.