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6 апреля, 13:31

В центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание

В центре Стамбула рухнула расселённая пятиэтажка. Как сообщает DHA, жилая постройка находилась в центральном районе турецкого мегаполиса Каракёй.

В центре Стамбула рухнула расселённая пятиэтажка.Видео © Twitter / dhainternet

По данным издания, дом начал рушиться 6 апреля ещё утром, а к 15:00 по местному времени он уже полностью обвалился. Известно, что в здании проводились ремонтные работы. При этом улицу, на которой располагается пятиэтажка, частично перекрыли с самого утра. Пострадал ли кто-то из-за обрушения, пока не известно, так как сейчас обзор местности затруднён из-за поднявшейся пыли. В Департаменте культурных ценностей администрации Стамбула журналистам рассказали, что в 2015 году владельцу рухнувшего дома одобрили начало реставрации, но он так и не приступил к работе.

На месте гигантского разлома земли в Турции произошло мощное землетрясение

На месте гигантского разлома земли в Турции произошло мощное землетрясение

Напомним, в феврале в Турции была серия разрушительных землетрясений. Первые подземные толчки почувствовали жители юго-востока страны в ночь на 6 февраля. Погибло более 50 тысяч человек. Полиция выявила свыше 560 застройщиков и подрядчиков, из-за ошибок и недоработок которых рушились здания.

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Кадр из видео Twitter / dhainternet

Наталья Исакова
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