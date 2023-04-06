В центре Стамбула обрушилось пятиэтажное здание

По данным издания, дом начал рушиться 6 апреля ещё утром, а к 15:00 по местному времени он уже полностью обвалился. Известно, что в здании проводились ремонтные работы. При этом улицу, на которой располагается пятиэтажка, частично перекрыли с самого утра. Пострадал ли кто-то из-за обрушения, пока не известно, так как сейчас обзор местности затруднён из-за поднявшейся пыли. В Департаменте культурных ценностей администрации Стамбула журналистам рассказали, что в 2015 году владельцу рухнувшего дома одобрили начало реставрации, но он так и не приступил к работе.