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9 апреля, 07:41

Назван главный импортёр российской водки

Comtrade: Израиль стал крупнейшим импортёром водки из России в 2022 году

В 2022 году крупнейшим импортёром водки из России стал Израиль. Ближневосточное государство увеличило закупки этого вида алкогольной продукции в четыре раза — с 5,7 млн долларов в 2021-м до 24,7 млн, свидетельствуют данные платформы ООН Comtrade.

На втором месте расположилась Германия, снизившая импорт российской водки до 7,5 млн долларов с 43,4 млн. Третье место у Армении (падение импорта с 13,2 до 6,9 млн).

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Как отмечает РИА "Новости", долгие годы лидером по импорту водки из РФ была Великобритания, ежегодно закупавшая алкоголя на более чем 50 млн долларов. При этом в прошлом году Соединённое Королевство ввезло спиртного только на 5,5 млн. Отчасти причиной снижения импорта стали введённые против России санкции. Однако сокращение ввоза фиксировалось ещё годом ранее: в 2021-м Британия импортировала водки на 29,7 млн.

Ранее сообщалось, что в России цена за бутылку пива выросла на 10% с начала 2021 года. Также выяснилось, что в 2022-м было пробито на 6% больше чеков с пенным напитком, чем годом ранее.

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Shutterstock

Никита Никонов
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