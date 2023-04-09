Назван главный импортёр российской водки

В 2022 году крупнейшим импортёром водки из России стал Израиль. Ближневосточное государство увеличило закупки этого вида алкогольной продукции в четыре раза — с 5,7 млн долларов в 2021-м до 24,7 млн, свидетельствуют данные платформы ООН Comtrade.

На втором месте расположилась Германия, снизившая импорт российской водки до 7,5 млн долларов с 43,4 млн. Третье место у Армении (падение импорта с 13,2 до 6,9 млн).

Как отмечает РИА "Новости", долгие годы лидером по импорту водки из РФ была Великобритания, ежегодно закупавшая алкоголя на более чем 50 млн долларов. При этом в прошлом году Соединённое Королевство ввезло спиртного только на 5,5 млн. Отчасти причиной снижения импорта стали введённые против России санкции. Однако сокращение ввоза фиксировалось ещё годом ранее: в 2021-м Британия импортировала водки на 29,7 млн.