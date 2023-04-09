"Буратиноид забыл": Захарова просветила Гордона после отказа дать трём сыновьям "умереть за Зеленского"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничным заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона* о том, что его сыновья не служат в ВСУ, так как являются гражданами США.

"Этот рядящийся под украинца буратиноид забыл, как именно за границей киевский режим вербует наёмников любого гражданства в ряды ВСУ, о чём мы неоднократно говорили на брифингах. Киевский режим не считает жизнь в Штатах препятствием для командировки под Артёмовск. О вербовке говорят и международные наблюдатели", — написала она в телеграм-канале.

Захарова напомнила, что Посольство Украины в США неоднократно хвалилось "тысячами наёмников, желающих умереть за Зеленского", а на сайте размещена информация и контакты для иностранцев-добровольцев. Поэтому американское гражданство никак не может помешать сыновьям Гордона служить в ВСУ, и они сами это прекрасно знают, отметила дипломат.

"Они вместе с папашей прекрасно осознают преступный характер действий ВСУ, понимают, что кровавый кризис — результат их же многолетних провокаций и лживой пропаганды за деньги. Но для них это просто бизнес, просто зарабатывание без работы, ничего личного", — пояснила Захарова.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон* объяснил, почему трое его сыновей до сих пор не вступили в ряды ВСУ. С его слов, у старшего наследника диагностирована "очень тяжёлая" болезнь, а другие сыновья 55-летнего Гордона давно живут в США и имеют американское гражданство. Гордон — отец семи детей от разных браков (Ростислав, 1992, Дмитрий, 1995, Елизавета, 1999, Лев, 2001, Санта, 2012, Алиса, 2016, Лиана, 2019).