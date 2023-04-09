Немцы пришли в ярость от предстоящей поездки "диктатора" Зеленского за милостыней

Читатели немецкой газеты Bild осудили планы Владимира Зеленского посетить Германию в начале мае. Ранее издание сообщило, что украинский президент может прибыть в Ахен, где ему должны вручить премию имени Карла Великого "за вклад в объединение Европы".

Многие комментаторы отметили, что визит Зеленского будет носить рекламный характер.

"Диктатор отправился за милостыней"; "Много ли денег дадут в Ахене?"; "Там сейчас тоже проходит церемония вручения "Оскара?!"; "Он должен сидеть дома. Он приходит только для того, чтобы попрошайничать"; "Премия Карла Великого предназначена для великих европейцев! Уж точно не для ультранационалистов, которые управляют диктатурой. Это становится всё более нелепым и позорным", — возмутились читатели Bild.