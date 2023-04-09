Немцы пришли в ярость от предстоящей поездки "диктатора" Зеленского за милостыней
Читатели Bild осудили Зеленского за планы приехать в ФРГ впервые с начала СВО
Владимр Зеленский. Фото © president.gov.ua
Читатели немецкой газеты Bild осудили планы Владимира Зеленского посетить Германию в начале мае. Ранее издание сообщило, что украинский президент может прибыть в Ахен, где ему должны вручить премию имени Карла Великого "за вклад в объединение Европы".
Многие комментаторы отметили, что визит Зеленского будет носить рекламный характер.
"Диктатор отправился за милостыней"; "Много ли денег дадут в Ахене?"; "Там сейчас тоже проходит церемония вручения "Оскара?!"; "Он должен сидеть дома. Он приходит только для того, чтобы попрошайничать"; "Премия Карла Великого предназначена для великих европейцев! Уж точно не для ультранационалистов, которые управляют диктатурой. Это становится всё более нелепым и позорным", — возмутились читатели Bild.
Премия Карла Великого стала первой учреждённой в современной Германии. Её вручают в день Вознесения, который в 2023 году выпадает на 18 мая. Обладателями награды в разные годы становились первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, британский премьер-министр (в 1940–1945 и 1951–1955 годах) Уинстон Черчилль, президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек ООН Антониу Гутерриш, папа римский Франциск и многие другие политики и общественные деятели. В 2023 году награду присвоили Зеленскому. Если поездка в Ахен случится, то это будет первый визит Зеленского в Германию с начала СВО.