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9 апреля, 09:26

"Вам уготовано место в аду!": Американцы учинили скандал на встрече с Пелоси

Американцы на встрече с Пелоси обвинили её во втягивании мира в войну

Американские избиратели публично подвергли спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси жёсткой критике на официальной встрече с ней в городском университете Нью-Йорка. Ролик быстро набрал популярность в иностранном сегменте Twitter.

Избиратели набросились на Нэнси Пелоси с обвинениями в разжигании мировой войны. Видео © Twitter / @thatdayin1992

При этом каждого гражданина, который попытался высказать своё отношение к политике конгрессвумен, секьюрити выводили из зала.

"Знаете, Пелоси, вам уготовано особенное место в аду", — заявил один из присутствующих на встрече.

Избиратели припомнили Нэнси Пелоси вторжение США в Ирак и Афганистан и напомнили о том, сколько людей погибли во время конфликтов в Иране, Ливии и Сирии. Её также спросили, с какой целью она летала на Тайвань.

"Что случилось, когда ты полетела на Тайвань? Украину там искала что ли? <...> Мы [США] взорвали "Северный поток" случайно или специально? Вы готовы к тому, что вам завтра предъявят обвинение? Вы военная преступница по определению, мисс Пелоси!" — сказал один из американцев.

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Ранее на фоне скандала с обвинениями бывшего президента США Дональда Трампа пользователи Twitter попросили Пелоси не радоваться и заявили, что с нетерпением ждут, когда она сама окажется за решёткой.

Обложка ©

Getty Images / Alex Wong

Ирина Фальке
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