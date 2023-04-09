"Вам уготовано место в аду!": Американцы учинили скандал на встрече с Пелоси
Американцы на встрече с Пелоси обвинили её во втягивании мира в войну
Американские избиратели публично подвергли спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси жёсткой критике на официальной встрече с ней в городском университете Нью-Йорка. Ролик быстро набрал популярность в иностранном сегменте Twitter.
Избиратели набросились на Нэнси Пелоси с обвинениями в разжигании мировой войны. Видео © Twitter / @thatdayin1992
При этом каждого гражданина, который попытался высказать своё отношение к политике конгрессвумен, секьюрити выводили из зала.
"Знаете, Пелоси, вам уготовано особенное место в аду", — заявил один из присутствующих на встрече.
Избиратели припомнили Нэнси Пелоси вторжение США в Ирак и Афганистан и напомнили о том, сколько людей погибли во время конфликтов в Иране, Ливии и Сирии. Её также спросили, с какой целью она летала на Тайвань.
"Что случилось, когда ты полетела на Тайвань? Украину там искала что ли? <...> Мы [США] взорвали "Северный поток" случайно или специально? Вы готовы к тому, что вам завтра предъявят обвинение? Вы военная преступница по определению, мисс Пелоси!" — сказал один из американцев.
Ранее на фоне скандала с обвинениями бывшего президента США Дональда Трампа пользователи Twitter попросили Пелоси не радоваться и заявили, что с нетерпением ждут, когда она сама окажется за решёткой.
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