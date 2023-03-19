"От правосудия не скроетесь": Обрадовавшейся возможному аресту Трампа Пелоси пригрозили тюрьмой

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обрадовалась возможному аресту экс-президента США Дональда Трампа. Восторженный комментарий на эту тему она оставила в Twitter. Однако пользователи соцсети посоветовали ей особо не веселиться.

"Он не сможет скрыться от своих правонарушений, неуважения к нашим выборам и призывов к насилию. Наша судебная система решит, как привлечь его к ответственности", — написала Пелоси.

В ответ же некоторые подписчики заявили, что с нетерпением ждут, когда она сама окажется за решёткой.

"От правосудия не скроетесь ни Вы, ни остальные винтики коррумпированной машины. Позор вам всем", — отметил один из юзеров.