"От правосудия не скроетесь": Обрадовавшейся возможному аресту Трампа Пелоси пригрозили тюрьмой
Пользователи Twitter попросили Пелоси не радоваться возможному аресту Трампа
Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обрадовалась возможному аресту экс-президента США Дональда Трампа. Восторженный комментарий на эту тему она оставила в Twitter. Однако пользователи соцсети посоветовали ей особо не веселиться.
"Он не сможет скрыться от своих правонарушений, неуважения к нашим выборам и призывов к насилию. Наша судебная система решит, как привлечь его к ответственности", — написала Пелоси.
В ответ же некоторые подписчики заявили, что с нетерпением ждут, когда она сама окажется за решёткой.
"От правосудия не скроетесь ни Вы, ни остальные винтики коррумпированной машины. Позор вам всем", — отметил один из юзеров.
Другие пользователи призвали внимательно рассмотреть "финансовые дела" Пелоси и подчеркнули, что после возможного ареста Трампа она будет следующей, за кем придут правоохранители.
Лайф напоминает, что ранее Трамп сообщил, что его собираются арестовать 21 марта, и призвал к протестам. Данные ему слили из прокуратуры округа Манхэттен. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после этого натравил американцев на нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и его сына.
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