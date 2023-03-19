Во Франции назвали настоящую причину возможного ареста Трампа

Бывшего президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны. Об этом рассказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина — он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны", — написал политик в "Твиттере".