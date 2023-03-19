Во Франции назвали настоящую причину возможного ареста Трампа
Французский политик Филиппо: Трампу грозит арест из-за его позиции против разжигания войны
Бывшего президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны. Об этом рассказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина — он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны", — написал политик в "Твиттере".
Также Филиппо добавил, что американцы должны не позволить состояться этому аресту, нужно поднять восстание, если это произойдёт.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются арестовать 21 марта, и призвал к протестам. Данные ему слили из прокуратуры округа Манхэттен. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после этого натравил американцев на нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и его сына.
Flickr / Gage Skidmore