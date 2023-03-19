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19 марта, 05:02

Во Франции назвали настоящую причину возможного ареста Трампа

Французский политик Филиппо: Трампу грозит арест из-за его позиции против разжигания войны

Бывшего президента США Дональда Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны. Об этом рассказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина — он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны", — написал политик в "Твиттере".

Полиция США ответила Трампу, призвавшему к протестам

Полиция США ответила Трампу, призвавшему к протестам

Также Филиппо добавил, что американцы должны не позволить состояться этому аресту, нужно поднять восстание, если это произойдёт.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются арестовать 21 марта, и призвал к протестам. Данные ему слили из прокуратуры округа Манхэттен. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после этого натравил американцев на нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и его сына.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Юлия Коновалова
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