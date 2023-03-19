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19 марта, 04:10

Полиция США ответила Трампу, призвавшему к протестам

Полиция Нью-Йорка заявила о постоянной готовности к протестам после призывов Трампа

Полиция Нью-Йорка постоянно находится в состоянии готовности. Об этом сообщили в пресс-службе управления на фоне прозвучавшего ранее призыва экс-президента США Дональда Трампа устраивать протесты в связи с его предполагаемым задержанием 21 марта.

В ведомстве указали, что "полиция Нью-Йорка остаётся в состоянии готовности всегда, на все случаи непредвиденных обстоятельств", при этом не уточнив, наблюдаются ли сейчас какие-либо признаки готовящихся демонстраций.

Трампу слили дату его ареста

Трампу слили дату его ареста

"Контакты и координация с нашими партнёрами в правительстве и правоохранительных органах являются фундаментальными принципами нашей приверженности общественной безопасности", — заявил представитель нью-йоркской полиции в беседе с РИА "Новости".

Напомним, арест Трампа будет связан с делом о романе политика и порноактрисы Сторми Дэниелс, о котором стало известно несколько лет назад. По словам самой актрисы, за молчание ей предлагалось 130 тысяч долларов. В Белом доме эту информацию опровергали. Позднее суд обязал Трампа компенсировать судебные издержки порноактрисе — 44,1 тысячи долларов. Недавно стало известно, что бывшему президенту всё же могут предъявить обвинения.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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