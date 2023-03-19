Полиция США ответила Трампу, призвавшему к протестам

Полиция Нью-Йорка постоянно находится в состоянии готовности. Об этом сообщили в пресс-службе управления на фоне прозвучавшего ранее призыва экс-президента США Дональда Трампа устраивать протесты в связи с его предполагаемым задержанием 21 марта.

В ведомстве указали, что "полиция Нью-Йорка остаётся в состоянии готовности всегда, на все случаи непредвиденных обстоятельств", при этом не уточнив, наблюдаются ли сейчас какие-либо признаки готовящихся демонстраций.