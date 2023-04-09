Мусоровоз на полной скорости снёс двух мотоциклистов в Приамурье

В городе Белогорске Амурской области мусоровоз на полной скорости снёс двух мотоциклистов на перекрёстке у светофора. Видео ДТП появилось в Сети.

Мусовровоз протаранил два мотоцикла. Видео © VK / "Автоклуб. ДТП. Пятигорск"

Всё произошло накануне днём на пересечении улиц Чехова и 9 Мая. Байкеры остановились на перекрёстке перед красным сигналом светофора. В этот момент их догнал мусоровоз. Не сбавляя ход, грузовик задел одного из мотоциклистов, отчего тот упал, а второй от удара отлетел в сторону. При этом мусоровоз продолжил движение, толкая перед собой мотоцикл.

Мотоцикл, пострадавший в ДТП с мусоровозом в Амурской области. Фото © VK / "Регион 28. Благовещенск. ДТП"

После аварии байк загорелся, от него остался лишь корпус. 37-летний мотоциклист получил травмы, второй отделался ушибами, уточнили в Госавтоинспекции. Предположительно, водитель грузовика был пьян.