Найден препарат, снижающий риск заражения ИППП на 70%
Исследование: Доксициклин на 70% снижает риск заражения половой инфекцией
Антибиотик доксициклин на 70% снижает риск заражения заболеваниями, передающимися половым путём. К такому выводу пришли врачи Калифорнийского университета. Результаты работы публикует журнал New England Journal of Medicine.
В эксперименте участвовали 500 человек, страдающие гонореей, хламидиозом, ранним сифилисом или ВИЧ. Из них 327 пациентов принимали препараты для профилактики ВИЧ, поскольку жили с инфицированным партнёром.
Первая группа испытуемых принимала стандартную медицинскую помощь, а вторая — антибиотик доксициклин с замедленным высвобождением вещества в дозе 200 мг. Препарат нужно было принимать в течение суток, но не позднее 72 часов после секса без презерватива. Каждые три месяца участники сдавали соответствующие анализы. По итогам эксперимента выяснилось, что во второй группе заболевания были диагностированы на 2/3 реже, чем в первой.
Ранее гинеколог Фёдорова назвала самые опасные половые инфекции, которые нужно вовремя лечить. Врачи также рекомендуют избегать случайных половых связей и регулярно обследоваться.