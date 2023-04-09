Найден препарат, снижающий риск заражения ИППП на 70%

В эксперименте участвовали 500 человек, страдающие гонореей, хламидиозом, ранним сифилисом или ВИЧ. Из них 327 пациентов принимали препараты для профилактики ВИЧ, поскольку жили с инфицированным партнёром.

Первая группа испытуемых принимала стандартную медицинскую помощь, а вторая — антибиотик доксициклин с замедленным высвобождением вещества в дозе 200 мг. Препарат нужно было принимать в течение суток, но не позднее 72 часов после секса без презерватива. Каждые три месяца участники сдавали соответствующие анализы. По итогам эксперимента выяснилось, что во второй группе заболевания были диагностированы на 2/3 реже, чем в первой.