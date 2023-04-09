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9 апреля, 11:09

Одесса, Киев и Днепр попали в топ-10 самых криминальных городов Восточной Европы

Одесса, Днепр и Киев вошли в десятку самых криминальных в Восточной Европе городов Украины. Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на рейтинг сервиса Numbeo.

Список был составлен на основе данных опросов интернет-пользователей. Так, Киев занял девятую строчку рейтинга, на третьем месте расположен Днепр, а на втором — Одесса. А вот на первом месте по криминальности городов Восточной Европы оказался белорусский Минск.

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Ранее были названы регионы России с самыми высокими зарплатами. В составленный рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус городов федерального значения.

Обложка ©

Getty Images / Murat Saka

Ирина Фальке
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