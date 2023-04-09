Одесса, Киев и Днепр попали в топ-10 самых криминальных городов Восточной Европы

Одесса, Днепр и Киев вошли в десятку самых криминальных в Восточной Европе городов Украины. Об этом пишет телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на рейтинг сервиса Numbeo.

Список был составлен на основе данных опросов интернет-пользователей. Так, Киев занял девятую строчку рейтинга, на третьем месте расположен Днепр, а на втором — Одесса. А вот на первом месте по криминальности городов Восточной Европы оказался белорусский Минск.