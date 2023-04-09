Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими

"Именно сейчас уже стало понятно, что прежние контуры концепции безопасности уже не действуют, они уже устарели, потому что окружающая среда изменилась до неузнаваемости, возникли новые угрозы. Те угрозы, которые были ранее завуалированы, сейчас они уже выпячиваются вперёд, все маски сорваны, и поэтому соответствующим образом уже нужно позиционировать наше отношение ко всему происходящему", — пояснил представитель Кремля.