Песков назвал прежние контуры концепции безопасности устаревшими
Песков: Концепция безопасности РФ и Белоруссии нужна из-за новых угроз
Россия и Белоруссия изменили позицию по вопросам безопасности из-за появления новых угроз. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя решение стран подготовить Концепцию безопасности Союзного государства.
"Именно сейчас уже стало понятно, что прежние контуры концепции безопасности уже не действуют, они уже устарели, потому что окружающая среда изменилась до неузнаваемости, возникли новые угрозы. Те угрозы, которые были ранее завуалированы, сейчас они уже выпячиваются вперёд, все маски сорваны, и поэтому соответствующим образом уже нужно позиционировать наше отношение ко всему происходящему", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил, что будет подготовлена концепция безопасности России и Белоруссии. Там отразят принципы взаимодействия сторон на фоне внешних вызовов.
ТАСС / AP / Pavel Golovkin