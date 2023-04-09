Ещё одна страна начнёт следить за Землёй со своего спутника уже 11 апреля
Турция выведет на орбиту свой первый наблюдательный спутник IMECE 11 апреля
Первый турецкий спутник наблюдения за поверхностью Земли будет запущен в космос 11 апреля. Об этом в воскресенье сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съёмки в высоком разрешении, произведённый на национальных мощностях, будет запущен на свою орбиту в космос 11 апреля", — написал Эрдоган в Twitter.
Он подчеркнул, что Турция продолжит "развиваться в глобальной космической гонке благодаря своим человеческим ресурсам, возможностям и технологиям". Спутник IMECE был разработан Исследовательским институтом космических технологий Tubitak-Uzay. Аппарат будет выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 км.
Ранее в Пентагоне сообщили, что компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель с десятью спутниками, предназначенными для отслеживания ракетных запусков. Следующая партия будет запущена в июне.
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