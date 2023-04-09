Ещё одна страна начнёт следить за Землёй со своего спутника уже 11 апреля

Первый турецкий спутник наблюдения за поверхностью Земли будет запущен в космос 11 апреля. Об этом в воскресенье сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наш первый наблюдательный спутник IMECE с возможностью съёмки в высоком разрешении, произведённый на национальных мощностях, будет запущен на свою орбиту в космос 11 апреля", — написал Эрдоган в Twitter.

Он подчеркнул, что Турция продолжит "развиваться в глобальной космической гонке благодаря своим человеческим ресурсам, возможностям и технологиям". Спутник IMECE был разработан Исследовательским институтом космических технологий Tubitak-Uzay. Аппарат будет выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 км.