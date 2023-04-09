Песков: Общение Путина и Лукашенко носит доверительный характер

"Это доверительный характер общения — действительно откровенно обсуждать всё, что происходит в наших отношениях и вокруг нас. И Лукашенко сегодня неоднократно говорил, что Беларусь чувствует себя во вражеском окружении, и наши международные дела тоже хорошо известны. Поэтому, конечно, им есть, о чём говорить", — сказал он.