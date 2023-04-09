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9 апреля, 12:23

Песков: Общение Путина и Лукашенко носит доверительный характер

Общение президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко носит доверительный характер, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это доверительный характер общения — действительно откровенно обсуждать всё, что происходит в наших отношениях и вокруг нас. И Лукашенко сегодня неоднократно говорил, что Беларусь чувствует себя во вражеском окружении, и наши международные дела тоже хорошо известны. Поэтому, конечно, им есть, о чём говорить", — сказал он.

Песков добавил, что Россия "не сомневается" в отношениях стран и в том, что Белоруссия не даст РФ в обиду.

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Также Песков проговорился об одном из мест, в котором Владимир Путин и Александр Лукашенко проводили недавние переговоры. По его словам, российский лидер пригласил коллегу в свою служебную кремлёвскую квартиру.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Астапкович / POOL

Матвей Константинов
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