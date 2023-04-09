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9 апреля, 12:28

Главная пасхальная традиция США оказалась под угрозой

Fox News: Американцам из-за подорожания яиц предложили красить на Пасху картошку

Жители США могут лишиться главной пасхальной традиции из-за повышения цен на продукты. Игра под названием Egg hunt, смысл которой заключается в поиске пасхальных яиц, рискует превратиться в "поиск пасхальной картошки", сообщает Fox News.

В Сети стала широко распространяться статья маркетинговой компании Potatoes USA, где американцам предложили красить и прятать во дворе для игры в "охоту" не яйца, а картофель. Авторы этой идеи, считают, что таким образом получится сэкономить на фоне сильно выросших цен на продукты. Кроме того, ненайденные во время игры яйца иногда становятся причиной неприятного запаха, а вот с картошкой такого не случится, уверены маркетологи. Тем не менее, согласно опросу Fox News, американцы не намерены изменять традиции и готовы ради этого сэкономить на чём-нибудь другом.

В США указали на проблему, которую создали сами

В США указали на проблему, которую создали сами

К слову, в феврале этого года цены на яйца в США оказались на 55% выше, чем годом ранее. При этом стоимость картофеля выросла относительно немного — на 14%.

Ранее сообщалось, что McDonald's из-за кризиса начала закрывать офисы в США. По данным журналистов, компания готовится к сокращению персонала.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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