Главная пасхальная традиция США оказалась под угрозой
Fox News: Американцам из-за подорожания яиц предложили красить на Пасху картошку
Жители США могут лишиться главной пасхальной традиции из-за повышения цен на продукты. Игра под названием Egg hunt, смысл которой заключается в поиске пасхальных яиц, рискует превратиться в "поиск пасхальной картошки", сообщает Fox News.
В Сети стала широко распространяться статья маркетинговой компании Potatoes USA, где американцам предложили красить и прятать во дворе для игры в "охоту" не яйца, а картофель. Авторы этой идеи, считают, что таким образом получится сэкономить на фоне сильно выросших цен на продукты. Кроме того, ненайденные во время игры яйца иногда становятся причиной неприятного запаха, а вот с картошкой такого не случится, уверены маркетологи. Тем не менее, согласно опросу Fox News, американцы не намерены изменять традиции и готовы ради этого сэкономить на чём-нибудь другом.
К слову, в феврале этого года цены на яйца в США оказались на 55% выше, чем годом ранее. При этом стоимость картофеля выросла относительно немного — на 14%.
Ранее сообщалось, что McDonald's из-за кризиса начала закрывать офисы в США. По данным журналистов, компания готовится к сокращению персонала.
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