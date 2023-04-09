Главная пасхальная традиция США оказалась под угрозой

В Сети стала широко распространяться статья маркетинговой компании Potatoes USA, где американцам предложили красить и прятать во дворе для игры в "охоту" не яйца, а картофель. Авторы этой идеи, считают, что таким образом получится сэкономить на фоне сильно выросших цен на продукты. Кроме того, ненайденные во время игры яйца иногда становятся причиной неприятного запаха, а вот с картошкой такого не случится, уверены маркетологи. Тем не менее, согласно опросу Fox News, американцы не намерены изменять традиции и готовы ради этого сэкономить на чём-нибудь другом.