ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 12:41

Мужчина три года насиловал маленьких сыновей сожительницы в Саратовской области

В Саратовской области женщина написала заявление в полицию и обвинила своего бывшего сожителя в том, что он насиловал её малолетних сыновей в течение трёх лет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

"39-летний мужчина с июня 2020 года по январь 2023 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении мальчиков", — сказал источник.

По данным СМИ, всё произошло в городе Марксе. Сейчас пострадавшим детям 9 и 11 лет. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

Директриса школы в Москве объяснила изнасилование четвероклассника игрой в съёмки гей-порно

Директриса школы в Москве объяснила изнасилование четвероклассника игрой в съёмки гей-порно

Ранее Лайф писал, что жителя Свердловской области приговорили к 15 годам колонии за изнасилование 11-летней школьницы. Обвиняемый признал вину, но заявил, что якобы не знал настоящий возраст жертвы.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Саратовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров