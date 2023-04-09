Мужчина три года насиловал маленьких сыновей сожительницы в Саратовской области

В Саратовской области женщина написала заявление в полицию и обвинила своего бывшего сожителя в том, что он насиловал её малолетних сыновей в течение трёх лет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

"39-летний мужчина с июня 2020 года по январь 2023 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении мальчиков", — сказал источник.

По данным СМИ, всё произошло в городе Марксе. Сейчас пострадавшим детям 9 и 11 лет. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.