Мужчина три года насиловал маленьких сыновей сожительницы в Саратовской области
В Саратовской области женщина написала заявление в полицию и обвинила своего бывшего сожителя в том, что он насиловал её малолетних сыновей в течение трёх лет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
"39-летний мужчина с июня 2020 года по январь 2023 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении мальчиков", — сказал источник.
По данным СМИ, всё произошло в городе Марксе. Сейчас пострадавшим детям 9 и 11 лет. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что жителя Свердловской области приговорили к 15 годам колонии за изнасилование 11-летней школьницы. Обвиняемый признал вину, но заявил, что якобы не знал настоящий возраст жертвы.
ТАСС / Роман Пименов