Пятеро детей пострадали в жуткой давке на встрече с блогершами Марьяной и Машей Lil_P

Несколько детей пострадали в давке на встрече с блогершами Марьяной и Машей Lil_P в здании Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала свидетельница происходившего в разговоре с "Mash на Мойке".

Собеседница Mash рассказала о жуткой давке у сцены на встрече с блогерами Марьяной и Машей Lil_P. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Когда кумиры сказали, что собираются раздавать автографы, толпа фанатов рванула к их ногам. Родители не успели среагировать, а вот охраны на данном мероприятии не было.

В результате дети начали давить друг друга к сцене. В общем чате очевидцы рассказали, что одной девочке стало плохо и она упала в обморок, многие дети плакали.

"Там такие металлические ограждения, и девочки стояли возле них. Ограждения — на уровне диафрагмы, и толпа сжимала этих девочек, и [они не могли деться] никуда, ни в какую сторону", — рассказала свидетельница давки.

Травмы получили как минимум пятеро детей, информация о пострадавших уточняется. В самом центре на просьбу прокомментировать инцидент не ответили.