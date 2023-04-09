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9 апреля, 13:12

Пятеро детей пострадали в жуткой давке на встрече с блогершами Марьяной и Машей Lil_P

Дети пострадали в давке на концерте Марьяны и Маши Lil_P в Петербурге

<p>Блогер Маша Lil_P. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/maria_krasivova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Красивова</a></p>

Блогер Маша Lil_P. Обложка © VK / Мария Красивова

Несколько детей пострадали в давке на встрече с блогершами Марьяной и Машей Lil_P в здании Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала свидетельница происходившего в разговоре с "Mash на Мойке".

Собеседница Mash рассказала о жуткой давке у сцены на встрече с блогерами Марьяной и Машей Lil_P. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

Когда кумиры сказали, что собираются раздавать автографы, толпа фанатов рванула к их ногам. Родители не успели среагировать, а вот охраны на данном мероприятии не было.

В результате дети начали давить друг друга к сцене. В общем чате очевидцы рассказали, что одной девочке стало плохо и она упала в обморок, многие дети плакали.

"Там такие металлические ограждения, и девочки стояли возле них. Ограждения — на уровне диафрагмы, и толпа сжимала этих девочек, и [они не могли деться] никуда, ни в какую сторону", — рассказала свидетельница давки.

Травмы получили как минимум пятеро детей, информация о пострадавших уточняется. В самом центре на просьбу прокомментировать инцидент не ответили.

В Лондоне женщина погибла во время давки на концерте певца Asake

В Лондоне женщина погибла во время давки на концерте певца Asake

Ранее Лайф писал, что женщина погибла и восемь человек пострадали в результате давки во время концерта в Нью-Йорке. В какой-то момент послышались звуки стрельбы, в результате которых фанаты бросились к выходу.

Ирина Фальке
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    Комментарий

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    Fedot Netotсегодня в 13:44

    Дебилизм зашкаливает...

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