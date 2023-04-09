Похороненных в коробке двух мёртвых младенцев нашли в Казани
Тела двух младенцев найдены в казанском посёлке Юдино
Тела двух мёртвых младенцев найдены на улице Железнодорожников в посёлке Юдино, входящем в состав Казани (Татарстан). Об этом сообщает Mash Iptash.
По данным телеграм-канала, местный житель гулял с собакой, которая почуяла странный запах и привела его к кустарной могиле у водонапорной башни. Тела новорождённых лежали в пластиковой коробке из супермаркета. Они были укутаны в свежие пелёнки. По предварительной информации, это недоношенные плоды.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге несостоявшаяся мамочка выбросила тело младенца в мусорку. На 41-й неделе беременности девушка родила ребёнка дома, однако обнаружила, что он не подаёт признаков жизни. Тогда она самостоятельно перерезала пуповину, положила тело новорождённого в пакет и выбросила в мусорный контейнер.
Telegram / Mash Iptash