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9 апреля, 12:50

Похороненных в коробке двух мёртвых младенцев нашли в Казани

Тела двух младенцев найдены в казанском посёлке Юдино

Тела двух мёртвых младенцев найдены на улице Железнодорожников в посёлке Юдино, входящем в состав Казани (Татарстан). Об этом сообщает Mash Iptash.

  • Место обнаружения тел младенцев в посёлке Юдино, Татарстан. Фото © Telegram / Mash Iptash
    Место обнаружения тел младенцев в посёлке Юдино, Татарстан. Фото © Telegram / Mash Iptash
  • Место обнаружения тел младенцев в посёлке Юдино, Татарстан. Фото © Telegram / Mash Iptash
    Место обнаружения тел младенцев в посёлке Юдино, Татарстан. Фото © Telegram / Mash Iptash
  • Место обнаружения тел младенцев в посёлке Юдино, Татарстан. Фото © Telegram / Mash Iptash
    Место обнаружения тел младенцев в посёлке Юдино, Татарстан. Фото © Telegram / Mash Iptash

Место обнаружения тел младенцев в посёлке Юдино, Татарстан. Фото © Telegram / Mash Iptash

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По данным телеграм-канала, местный житель гулял с собакой, которая почуяла странный запах и привела его к кустарной могиле у водонапорной башни. Тела новорождённых лежали в пластиковой коробке из супермаркета. Они были укутаны в свежие пелёнки. По предварительной информации, это недоношенные плоды.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

У хранившей тело младенца на балконе жительницы Омска изъяли старшего ребёнка

У хранившей тело младенца на балконе жительницы Омска изъяли старшего ребёнка

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге несостоявшаяся мамочка выбросила тело младенца в мусорку. На 41-й неделе беременности девушка родила ребёнка дома, однако обнаружила, что он не подаёт признаков жизни. Тогда она самостоятельно перерезала пуповину, положила тело новорождённого в пакет и выбросила в мусорный контейнер.

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Telegram / Mash Iptash

Никита Никонов
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