Похороненных в коробке двух мёртвых младенцев нашли в Казани

Тела двух мёртвых младенцев найдены на улице Железнодорожников в посёлке Юдино, входящем в состав Казани (Татарстан). Об этом сообщает Mash Iptash.







По данным телеграм-канала, местный житель гулял с собакой, которая почуяла странный запах и привела его к кустарной могиле у водонапорной башни. Тела новорождённых лежали в пластиковой коробке из супермаркета. Они были укутаны в свежие пелёнки. По предварительной информации, это недоношенные плоды.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.