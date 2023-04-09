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9 апреля, 13:01

Встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана перенесена на май

Посол РФ Ефимов сообщил о переносе встречи глав МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана

Встреча министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России состоится в начале мая, а не в ближайшие дни, как сперва планировалось. Об этом рассказал газете Al Watan Syria посол РФ в Сирийской Республике Александр Ефимов.

"Встреча, которая должна была состояться в понедельник, перенесена на начало мая. Между заинтересованными сторонами продолжаются контакты и консультации для достижения положительных результатов в этом отношении", уточнил он.

По его словам, восстановление отношений между Сирией и Турцией — это длительный процесс, поэтому все вопросы не получится сразу решить на одной или нескольких встречах министров. Однако стороны движутся по пути примирения "шаг за шагом", подчеркнул Ефимов.

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Напомним, президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад встретились в Москве и обсудили сотрудничество в военно-технической сфере, а также нормализацию отношений арабской республики с Турцией.

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Татьяна Миссуми
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