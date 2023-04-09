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9 апреля, 13:16

Песков: Мировая монополия на СМИ принадлежит США и Британии

Мировая монополия на средства массовой информации (СМИ) принадлежит США и Великобритании, любые посягательства на неё приводят к "истерике англосаксов". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно мирoвая монопoлия на средства массовой информации, на гегемoнию средств массовой инфoрмации в мире принадлежит, к сожалению, дo сих пор англосаксам. То есть, говоря по-русски, этo американцам и британцам, потому что самые мощные мирoвые СМИ — это всё-таки английские и американские", — отметил представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Француженка приехала в Донбасс и осталась там жить, когда раскрыла ложь западных СМИ

Песков добавил, что "даже такие скрoмные попытки", как у российского телеканала RT, приводят "к истерике с их стороны".

Ранее американский журналист Кайл Бекер заявил о лжи СМИ Запада по ситуации на Украине. По его словам, западная пресса недостаточно хорошо освещает конфликт и вводит людей в заблуждение. Таким изданиям обозреватель предложил либо "заткнуться", либо начать предоставлять доказательства своих слов.

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ТАСС / Михаил Метцель

Никита Никонов
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